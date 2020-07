- Vi ønsker kun at drive forretning inden for landets love og bestemmelser

DIREKTØR I KURTBEIER TRANSPORT A/S EFTER TILTALE:

Fredag 10. juli 2020 kl: 22:13

Gennem de seneste to år har vores virksomhed været genstand for megen offentlig interesse i forbindelse med en række filippinske chauffører, der har været ansat gennem vores polske datterselskab. Sagen førte sidste år til en politianmeldelse. Det har været en sag med stor bevågenhed fra såvel politikere som fagbevægelse.



Nu har Anklagemyndigheden omsider truffet en beslutning, om end en todelt: Dels om IKKE at rejse tiltale i den alvorligste anklage, den om ”menneskehandel”. Dels om at rejse tiltale for blandt andet ”åger”.



På den baggrund har jeg følgende bemærkninger:



Sagen har været en stor belastning for vores virksomhed; vi ønsker kun at drive forretning inden for landets love og bestemmelser. Jeg er derfor meget tilfreds med, at der ikke kommer nogen sag om menneskehandel. Det har været den ubetinget alvorligste anklage. Det er meget vigtigt for mig, at anklagemyndigheden nu også indser det, som vi i Kurt Beier Transport hele tiden har sagt: At der ikke er fugls føde på den anklage. Naturligvis driver vi ikke menneskehandel. Og den mistanke er nu heldigvis fuldstændig bortvejret. Vi vil på den baggrund kræve erstatning for at have haft en sigtelse hængende over hovedet – med deraf følgende tab af anseelse.



I forhold til beskyldningen om ”åger” stiller jeg mig helt og aldeles uforstående over, at anklagemyndigheden nu har besluttet sig for at føre sagen videre. Der er tale om en meget vidtløftig fortolkning af begrebet, hvis det kan kaldes ”åger” at ansætte medarbejdere på andre lønvilkår end danske. Især da når disse medarbejdere er aflønnet i fuld overensstemmelse med love og bestemmelser i det land, hvor vores datterselskab hører hjemme. Er det så også åger, når andre hæderkronede virksomheder anvender arbejdskraft på anden overenskomst end dansk?



Jeg ser frem til retssagen med ophøjet ro og regner med, at en domstol vil nå frem til den eneste rigtige afgørelse: At afvise anklagemyndighedens påstand.Og jeg glæder mig til, at det på det tidspunkt vil åbenbare sig, at Kurt Beier Transport A/S også her er en virksomhed, der opererer efter gældende lovgivning.



Skulle min optimisme imidlertid vise sig ubegrundet, og vi bliver dømt, vil det fuldstændig ændre vilkårene for den danske transportbranche. Kurt Beier Transport A/S er naturligvis langtfra den eneste danske virksomhed, der anvender udenlandsk arbejdskraft på ikke-danske overenskomster. Det er en ærlig sag at ønske, at det ikke må foregå. Men i så fald skal den sag løses politisk og ikke gennem en retssag.



Jeg glæder mig over, at Kurt Beier Transports gode partnere ikke mener, at sagen skal have konsekvenser for det nuværende samarbejde. Det er kun ret og rimeligt at afvente domstolenes afgørelse.



Ud over ovenstående har jeg ikke flere kommentarer. Yderligere spørgsmål fra pressen henviser jeg til vores advokat Anders Németh.



© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Som følge af sigtelsen er administrerende i Kurt Beier Transport A/S, direktør Karsten Beier, kommet med denne udtalelse: