33-årig mand er blevet dømt for voldtægt i regionaltog

Tirsdag 15. juli 2025 kl: 01:00

Af: Redaktionen

Episoden fandt sted i januar, hvor den 33-årig mand henvendte sig til den 16-årige pige i et regionaltog, der kørte på strækningen mellem Køge og København. Den 16-årige pige forsøgte at komme væk fra manden ved at søge ud på togets toilet, hvorefter manden fulgte efter hende og og voldtog hende.









Manden nægtede sig skyldig, men Retten i Roskilde lagde vægt på pigens meget troværdige forklaring, der blev bakket op af vidner, og idømte ham to et halvt års fængsel og udvisning af Danmark.









- Der er tale om en meget alvorlig sag, hvor en ung pige bliver udsat for et overgreb ved højlys dag et offentligt sted, hvor det skal være sikkert for os alle sammen at færdes. Netop de forhold, mente vi, skulle afspejles i straffen. Det var retten enig i, og det er jeg meget tilfredse med, siger Louise Varberg, der er senioranklager ved anklagemyndigheden for Midt- og Vestsjælland.









Den dømte valgte at anke til frifindelse.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.