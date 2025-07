Flypassagerers rettigheder er i fare for forringelse

Torsdag 10. juli 2025 kl: 11:28

Af: Redaktionen

Men denne sommer bliver måske blive den sidste, hvor flyrejsende har den nuværende ret til at søge om kompensation ved forsinkelser over tre timer, fremhæver inkassevirksomheden Flyhjælp, der er en dansk virksomhed stiftet i 2014, og som hjælper nordiske flypassagerer med at få økonomisk kompensation hos flyselskaberne ved flyforsinkelser, aflysninger og overbookinger.









Grunden er, at EU’s transportministre i juni vedtog et forslag til en revidering af EU’s passagerforordning 261/2004. Den ændrede forordning betyder blandt andet, at et fly fremover skal være mindst fire timer forsinket, før passagerer har ret til at søge om kompensation.









Den nye tidsgrænse på fire timer udgør efter Flyhjælp's mening en væsentlig forringelse af flypassagerernes rettigheder.









- Det er et angreb på flypassagerernes rettigheder. Ændringen vil drastisk reducere antallet af forsinkelser, der kvalificerer til kompensation, siger Benedikte Bolvig Lund, der er juridisk direktør Flyhjælp.









- Der er ekstremt få flyvninger, der faktisk er mere end fire timer forsinkede. Hvis beslutningen bliver implementeret, vil op til 60 procent af den nuværende kompensation til forsinkede flypassagerer forsvinde, siger hun.









Den ændrede forordning, der efter sommerferien skal behandles i EU-Parlamentet, deler som noget nyt kompensationsreglerne op i to typer rejser, afhængigt af rutens længde i kilometer. Hvis rejsen er under 3.500 kilometer, eller der er tale om en rejse internt i EU, kan man nu først søge kompensation ved fire timers forsinkelse. Hvis rejsen er over 3.500 kilometer, skal der seks timers forsinkelse til, før man kan søge kompensation.









Flyhjælp har på linje med forbrugerorganisationer i Danmark og resten af Europa gennem de seneste måneder advaret imod - først EU-kommissionens forslag til en revidering af forordningen i februar og - siden mod det endelige forslag, som det polske formandskab i juni lagde på transportministrenes bord, og som blev vedtaget.









Benedikte Bolvig Lund sætter nu sin lid til, at EU-Parlamentet afviser den ændrede forordning, når det får forslaget til behandling.









- Vi har brug for en forordning, der styrker passagerernes rettigheder - ikke en, der underminerer dem. Så vi opfordrer derfor EU-Parlamentet til på det

kraftigste at afvise dette forslag i de kommende forhandlinger og sikre passagerernes rettigheder, siger Benedikte Bolvig Lund.









Ændringerne i forordningen falder ikke i god jord hos et markant flertal af danskerne. En YouGov undersøgelse viste for nyligt, at to ud af tre borgere i Danmark er imod, at timegrænsen hæves fra de nuværende tre timer.









