Kølekoncern køber norsk kølehuskæde

Mandag 12. maj 2025 kl: 11:46

Af: Redaktionen

Permanor AS' anlæg i Haugesund og Brumunddal vil styrke Lineage's muligheder for at betjene den norske fødevare industri med fokus på bæredygtighed og energieffektivitet, fremhæver Lineage i forbindelse med købet.









Permanor AS har specialiseret sig inden for indfrysning, pakning, lagring og logistik-ydelser til kødindustrien, men selskabet håndterer også brødprodukter og andre fødevarer.









Anlægget i Haugesund, der blev bygget i 2009 og udvidet i 2018, er strategisk placeret i nærheden havnene i Stavanger, Haugesund og Bergen, hvilket bidrager til en effektiv distribution. Afdelingen i Brumunddal, der ligger omtrent en times kørsel nord for Oslo, fungerer som knudepunkt for norsk madvarelogistik.









Permanors anlæg i Haugesund har fået installeret over 880 solcellepaneler de seneste år, hvilket styrker indsatsen for energieffektivitet og bæredygtighed. Begge Permanors anlæg er på over 10 000 kvadratmeter og tilbyder ca. 24.500 pallepladser.

