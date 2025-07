Forsyningsselskab indgår CO2-aftale med energivirksomhed

Tirsdag 29. juli 2025 kl: 12:05

Af: Redaktionen

Amagerværket er én af Danmarks største punktkilder til CO2 fra afbrænding af biomasse - eksempelvis affald. Derfor vil Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR, sammen med den internationale energivirksomhed Elimini udvikle et anlæg, der kan fange flere hundrede tusind ton CO2 årligt









Det strategiske samarbejde mellem HOFOR og Elimini omfatter udviklingen af anlægget til CO2-fangst, lagring af CO2 samt at afsætte verificerede CO2-kreditter (CDR).









Partnerskabet vil fjerne CO2 fra atmosfæren og dermed spille en vigtig rolle for Danmarks muligheder for at nå sine CO2-reduktionsmål og bredere klimamål, samtidig med at der både skabes arbejdspladser og økonomisk vækst.









Bidrager til klimapositiv hovedstad

Amagerværket, som årligt producerer 9.900 TJ varme svarende til 25 procent af Københavns fjernvarmebehov ved hjælp af biomasse og samtidig producerer 670 GWh elektricitet, er én af Danmarks største punktkilder til biogen CO2. HOFOR har en veletableret forsyningskæde for biomasse for at kunne købe dokumenteret bæredygtige træpiller og træflis.









Projektet har til formål at etablere en komplet værdikæde lige fra CO2-fangst til -lagring med den fornødne kapacitet til at fjerne CO2 fra anlæggets varme- og elproduktion, svarende til flere hundredetusinde ton om året, hvilket vil bidrage til Københavns Kommunes arbejde med at gøre byen klimapositiv i 2035.









Et CO2-fangstanlæg på Amagerværket er ét af ti projekter, der er prækvalificeret til Energistyrelsens CCS-støttepulje til energilagring.









CO2-fangst i storskala

Den danske regering anerkender, at fangst og lagring af biogen CO2 er en effektiv metode til bekæmpelse af klimaforandringer og afgørende for, at Danmark kan nå sine nationale og internationale klimamål. For at fremme Danmarks muligheder for at indfri disse ambitioner oprettede Energistyrelsen i 2024 en CCS-pulje på 28 milliarder kroner til støtte af udviklingen af fangst, transport og geologisk lagring af CO2, som udbetales over en periode på 15 år.









Sideløbende har Elimini og HOFOR indgået en aftale om salg af CO2-kreditter, som indebærer, at Elimini kommer til at stå for afsætningen af projektets verificerede CO2-kreditter.









- Det ambitiøse partnerskab med HOFOR er banebrydende inden for skalering af CO2-fangst, siger Ross McKenzie, der er Chief of Staff og Senior Vice President Corporate Affairs and Business Development hos Elimini.









- Sammen udvikler vi en unik model til fangst af biogen CO2, hvilket vil føre til en CO2-reduktion i atmosfæren og generere verificerede CO2-kreditter af høj værdi, siger han.









HOFOR's direktør for Energi, Gorm Elikofer, betegner aftalen som et afgørende skridt i realiseringen af Københavns målsætning om at blive klimapositiv.









- Ved at samarbejde med Elimini om CO2-fangst på Amagerværket skaber vi et teknisk og kommercielt fundament, der vil bidrage til at fremme udbredelsen af CCS-teknologier, som gavner både vores by og energiomstillingen som helhed, siger han.









Elimini fungerer som udviklingspartner i det første stadie af projektet og vil med sin ekspertise inden for CO2-fangst og -lagring sammen med HOFOR udvikle projektet samt salg af CO2-kreditterne. Efter en evaluering af projektet vil parterne undersøge mulighederne for eventuelt at indgå en joint venture.





