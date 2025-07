Uden to grupper medarbejdere skulle alle andre arbejde 5,5 timer mere hver uge

ANALYSE FRA ARBEJDSGIVERFORENING:

Torsdag 24. juli 2025 kl: 10:29

Af: Redaktionen

Uden de to gruppers bidrag ville det kræve, at alle andre beskæftigede arbejdede 5,5 timer mere om ugen for at opnå samme stigning i beskæftigelsen. Ifølge DA står de to grupper for ca. 80 procent af fremgangen.









her: Interesserede kan læse analysen fra Dansk Arbejdsgiverforening













