Traktor-vogntog havde løse baller

Torsdag 24. juli 2025 kl: 10:10

Af: Redaktionen

Ifølge politiet var ingen af de 27 halmballer surret fast, hvilket er et krav.





- Reglerne, om at man skal surre halmballer fast, skal sikre, at halmballer bliver på vognen frem for at falde af og ramme andre trafikanter. Halmballer kan være meget tunge, og det kan derfor have store konsekvenser, hvis det går galt, siger vicepolitiinspektør Jan Lambertsen, der er leder af færdsels- og hundeafdelingen hos Syd- & Sønderjyllands Politi.









Det viste sig samtidig, at påhængsvognen havde fire nedslidte dæk, og derudover var bremserne ikke tilsluttet til traktoren. Endelig var lyset bag på påhængsvognen defekt, ligesom der manglede afmærkning, der fortalte, at der var tale om langsomkørende køretøjer.









- Lige nu kører mange landbrugskøretøjer på vejene, og heldigvis har langt de fleste styr på sikkerheden. Men traktoren, vi stoppede i mandags, viser også, at der er undtagelser, og dem er vi på vejene for at standse, siger Jan Lambertsen.









På grund af de alvorlige mangler fik både traktor og påhængsvognen forbud mod at køre videre.









Traktorvogntoget blev ført af en 23-årig mand, der nu er sigtet i sagen.









