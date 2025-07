Esbjerg fik besøg fra EU - dansk skibsfart og grøn energi var i fokus

Fredag 18. juli 2025 kl: 11:19

Af: Redaktionen

I det næste halve år er Danmark formand for EU’s Ministerråd, hvilket giver den danske regering mulighed for at præge EU-samarbejdet på nogle af de områder, der er vigtige for Danmark. Den danske regering har fremhævet sikkerhed, kon­kur­ren­ce­ev­ne og grøn omstilling som særligt vigtige dagsordener under det danske formandskab.









Formandskabet giver også mulighed for at vise noget af det bedste frem, som vi har i Danmark, til glæde og inspiration for de andre lande i EU. Den mulighed benytter den danske regering sig af, og det vækker glæde i rederiorganisationen Danske Rederier, at eksempelvis grøn energi og skibsfart er blandt de styr­kepo­si­tio­ner, som SVM-Regeringen vælger at fremhæve.









I Esbjerg mødtes 100 deltagere fra de 27 EU-lande mødes med vigtige aktører i den danske grønne værdikæde.









- Hvis vi ser på de seneste planer, så ser vi en vækst fra 40 GW, der er installeret i Europa i 2025, til 184 GW i 2035. Det er en vækst på 450 procent. Og den rejse vil vi gerne være en del af, siger Niels Overgaard, Head of Special Projects hos rederiet Esvagt, om perspektiverne i udbygning af offshore vind i Europa.









- Danmark kan være med til at vise resten af EU, at de grønne løsninger faktisk fungerer, og at vi som samfund både kan blive rigere og mere sikre, samtidig med at vi bliver mere grønne. Eksempler fra det virkelige liv taler med en helt anden vægt end nok så mange PowerPoints og smarte videoer, siger Søren Jacobsen, der er dansk EU-ambassadør.









For Danske Rederier er øget produktion af grønne brændstoffer et af de emner, der fylder rigtig meget.









- Det er fantastisk, at regeringen vælger dansk skibsfart og vedvarende energi, som noget af det, man allerhelst vil vise frem. Jeg håber, at gode, grønne danske eksempler vil tjene til inspiration for, at EU rykker på denne vigtige dagsorden og får udbygget produktionen af vedvarende energi og grønne brændstoffer, som bl.a. den europæiske skibsfart efterspørger i stor stil i takt med, at skibsfarten skal gøres klimaneutral frem mod 2050, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende direktør i Danske Rederier.









Delegationen fra EU besøger ud over Esvagt også A.P. Møller - Mærsk, Ørsted, Vestas og European Energy og kan dermed få et overblik over hele værdikæden fra offshore vind og servicering af havvindmøller, til løsninger til fangst og lagring af CO2, grønne brændstoffer og fremtidens grønne skibe.





