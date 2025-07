Ny bekendtgørelse om dobbelttrailer-vogntog er sendt i høring

Fredag 18. juli 2025 kl: 10:06

Af: Redaktionen

Udkastet til den ændrede bekendtgørelse har følgende ændringer i forhold til den nuværende:

Den tilladte totalvægt for visse dobbelttrailer-vogntog er øget fra 72.000 kg til 74.000 kg

Ændrede krav til skiltet, der skal sidde bagerst på vogntogene

Svenske dobbelttrailer-vogntog anerkendes i Danmark





Formålet med bekendtgørelsesudkastet er at ensrette de danske og svenske regler for at gøre det lettere for dobbelttrailer-vogntog at køre i begge lande.





Høringsfristen er fredag 15. august 2025.









her: Interesserede kan læse udkastet til bekendtgørelsen i sin helhed









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.