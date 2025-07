Ændret bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog er sendt i høring

Fredag 18. juli 2025 kl: 15:12

Af: Redaktionen

Formålet er dels at harmonisere bekendtgørelsen om køretøjer i forsøg med modulvogntog med de forventede ændringer i dimensionsbekendtgørelsen og dels at efterkomme et ønske om at gøre det lettere for branchen at benytte aerodynamiske førerhuse.









Derudover er der sket en række sproglige justeringer, som skal øge bekendtgørelsesudkastets læsevenlighed.









her: Interesserede kan se udkastet til en ny bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog på Høringsportalen - klik









Høringsfristen er fredag 15. august 2025.













© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.