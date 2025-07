Østjysk havn får endnu en direkte rute til Asien

Torsdag 17. juli 2025 kl: 01:00

Af: Redaktionen

Udvidelsen af ruten til Aarhus har delvist været i brug i nogle måneder, men fra uge 35 bliver det til et fast ugentligt anløb i containerterminalen i Aarhus.









- Jeg glæder mig over, at vi igen kan byde velkommen til nogle af Mærsk's allerstørste containerskibe i verden på et stop på en direkte rute mellem Europa og Asien. Det gør vores forbindelser til verden endnu stærkere og giver erhvervslivet flere muligheder, der i sidste ende gavner os alle, siger Thomas Haber Borch, der er administrerende direktør i Aarhus Havn.









Han peger på, at det sker i en tid, hvor de globale forsyningskæder er under pres.









- Her er jeg glad for, at vi i Aarhus endnu engang viser vores bidrag til forsyningssikkerhed både lokalt og globalt, siger han videre.









Derudover bliver Aarhus Havn også en ny mellemstation for containere, der skal til og fra Polen på en såkaldt shuttle-rute. På shuttle-ruter sejler et skib med få stop på en kortere rute for at være bindeleddet til det øvrige rutenetværk.









- Vi glæder os til at byde mainliner-ruten fra Mærsk samt en ny shuttle-rute til Polen velkomne hos APM Terminals i Aarhus. Vi har haft en stærk start på året, hvor vi ad flere omgange har slået vores produktivitets-resultater på håndtering af containere. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi kontinuerligt beviser, at vi har en meget effektiv og konkurrencedygtig containerterminal i Aarhus, hvor vi løbende kan tilpasse os de stigninger i volumener, der måtte være behov for, siger Mikael Gutman, der er direktør for APM Terminals Nordics.









Fremover tilbyder både Mærsk og det schweizisk-italienske rederi MSC direkte ruter mellem Aarhus og Asien med hver deres containerskibe.

