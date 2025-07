International sik­ker­heds­li­ste har Danmark med i den øverste top

SØFART OG SIKKERHED:

Onsdag 16. juli 2025 kl: 12:24

Af: Redaktionen

På den netop of­fent­lig­gjor­te hvidliste fra Paris MoU ligger Danmark på andenpladsen efter FDrankrig, som denne gang ligger øverst på listen - position, som dansk skibsfart ellers har haft de seneste fire år.









Efter Frankrig og Danmark ligger Norge.









- En af grundene til, at Danmark som et lille land er lykkes med at bevare positionen som en af verdens største sø­fart­s­na­tio­ner, er, at det danske flag står for kvalitet og ordentlighed. Kunderne ved, at de kan regne med, at danskflagede skibe leverer høj kvalitet. Derfor er det selvfølgelig også meget positivt, at dansk skibsfart endnu engang udmærker sig i international sammenhæng. Men jeg havde faktisk heller ikke forventet andet, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.









Hav­ne­stats­kon­trol­re­gi­met Paris MoU gennemfører hvert år mere end 17.000 kontroller af udenlandske skibe, som lægger til havn i et af de 28 medlemslande i Europa og Nordamerika.









- Nu håber jeg selvfølgelig bare, at vi kan tage førstepladsen tilbage igen næste år. For der er ikke tid til at hvile på laurbærrene. Det kræver dedikation og fortsat fokus på sikkerhed, sundhed, miljø og de søfarendes forhold ombord, hvis Danmark også i fremtiden skal være blandt verdens bedst præsterende flagstater. Og det skal vi, siger Anne H. Steffensen.









her: Interesserede kan se den nyeste hvidliste fra Paris MoU

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.