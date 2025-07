God messesnak førte til god handel flere år senere

Onsdag 16. juli 2025 kl: 12:39

Af: Redaktionen

- Jeg var på messen for flere år siden, hvor jeg havde en go’ snak med Carsten Lykke. Jeg stod ikke lige og skulle udvide vognparken på det tidspunkt, men snakken efterlod et meget positivt indtryk af Carstens seriøsitet, kendskab til DAF’s modelprogram og serviceniveau. Da en anden lastbilleverandør brændte mig af for et halvt år år siden, kom jeg i tanke om snakken med Carsten, og nu står jeg her med en spritny DAF XG+ 480 med rearsteer. Min allerførste DAF, siger Henrik Pedersen, der ejer og driver Staun Transport.









- Carsten har været rigtig rar at handle med, for lidt usædvanligt for denne branche lover han aldrig mere, end han kan holde. Han følger hellere op på tingene en gang for meget end en gang for lidt, og skulle der opstå udfordringer undervejs, er han rigtig god til at informere og forklare, hvordan han vil løse udfordringen. Man føler sig altid godt informeret undervejs, så man undgår ubehagelige overraskelser, fremhæver Henrik. Pedersen og tilføjer:









- Det er der andre leverandører, der kunne lære noget af.









At det denne gang blev en ny DAF til Staun Transport, skyldes dog ikke kun Carsten Lykkes venlige væsen, tekniske indsigt og høje serviceniveau. Henrik Pedersens chauffør, der stod til nye bil, ønskede sig specifikt en ny DAF på grund af komforten, pladsforholdene i det forlængede XG+-førerhus samt det righoldige fabriksudstyr.









- Det er vigtigt at kunne holde på de dygtigste chauffører, og at tilbyde et godt arbejdsredskab til chaufførerne er én af måderne at opnå det på, fastslår vognmanden.





Ikke for mange æg i samme kurv

Den nye DAF skal køre speditionskørsel i ind- og udland lige som et par af Staun Transport's andre biler. Henrik Pedersen har dog et princip om ikke at lade mere end tre biler kører på kontrakt for hver kunde.









- Jeg lægger aldrig for mange æg i den samme kurv. Jeg kan godt køre med flere biler for en kunde, men så skal jeg have mulighed for at takke nej til flere opgaver og trække mig fra samarbejdet, hvis vilkårene pludseligt ændrer sig. Det hedder risikospredning, forklarer vognmanden fra Uldum.









Ud over DAF-fabrikken i Eindhoven, der har leveret chassiset med fuld luftaffjedring, alu-fælge, luftforskydelig drejeskammel, aerodynamisk tilbehørspakke og i specificeret bilen til kilometerafgift i klasse 3 og komfort- og sikkerhedsudstyr fra øverste hylde, har opbyggeren Henrik Rathleff hos PM Lastvognsservice i Hedensted stået for den lokale opbygning med komplet alu-dørk foran og bag skamlen, sideskørter i 5 mm alu-plade, galge, ekstra arbejdslys mm.









For første gang har Chrisser Skilte i Viborg leveret og monteret folie, navn og dekoration på en ny bil fra Lastbilmægleren. Chrisser Skilte er ny samarbejdspartner for Carsten Lykke efter et par mindre heldige episoder med ellers trofaste leverandører.









Carsten Noer Storvognslakering i Vamdrup har taget sig af lakeringen af bilen.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.