Tøjkoncern får mere plads i tørhavn ved Taulov

Tirsdag 17. juni 2025 kl: 13:29

Af: Redaktionen

ADP A/S' direktør, Rune D. Rasmussen, peger på, at tendensen på fragtmarkedet i de seneste år har været, at transportvirksomhederne samler deres logistikaktiviteter på færre steder - og Bestseller-koncernen har valgt Taulov Dry Port.









- Det er en anerkendelse, som vi sætter pris på, men Taulov Dry Port tilbyder også et unikt produkt her i Danmark, hvor der er direkte adgang til alle transportformer, siger Rune D. Rasmussen.









Med den nye aftale med Bestseller er alle lejemål i Taulov Dry Port snart udlejet.









- Fragtmængderne vil altid korrigere sig efter de samfundsmæssige omstændigheder, og det skal man som transport- og logistikvirksomhed være forberedt på. Taulov Dry Port har i den grad vist sin berettigelse qua tiltrækning af internationale kunder, som blandt andet Bestseller. Det viser også, at der er et behov for en yderligere udvidelse med Hertugens Kvarter, som er næste skridt, påpeger Rune D. Rasmussen.









Allan Kyhe Kjærgaard, logistikdirektør hos Bestseller, bekræfter Rune D. Rasmussen i, at lagerfaciliteterne i Taulov Dry Port tilbyder noget særligt - blandt andet fleksibilitet, tilpassede løsninger og en central placering, der imødekommer Bestsellers målsætninger om en velfungerende værdikæde.









- Tilstrækkelig lagerkapacitet og en velfungerende transport- og logistikværdikæde har afgørende betydning for, at vi kan opnå det, vi gerne vil i Bestseller. Ved at udvide vores lagerfaciliteter i Taulov Dry Port kan vi konsolidere vores danske aktiviteter i et strategisk sigte i at effektivisere og øge konkurrencedygtigheden, siger Allan Kyhe Kjærgaard og fortsætter:









- Den mest effektive supply chain foregår i et område, hvor der er kort afstand mellem transportmodaliteterne, og det får vi med fleksible lagerløsninger i Taulov, der er i direkte relation til Fredericia Havn.

