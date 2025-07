Cyklister er ofte til gene for andre trafikanter

UNDERSØGELSE FRA FORSIKRINGSSELSKAB:

Tirsdag 29. juli 2025 kl: 12:15

Af: Redaktionen

Gjensidige peger på følgende:





Cyklister, der triller frem for rødt lys og placerer sig på tværs af fodgængerfeltet eller tæt ude på den krydsende vejbane, til gene for både fodgængere, andre cyklister og bilister.









Undersøgelsen viser, at det er en udbredt dårlig vane for cyklister at stjæle et par meter i lyskrydset, mens de holder for rødt. I undersøgelsen svarer seks ud af ti, at de har oplevet cyklister, der holder til gene for fodgængere og anden trafik, mens de holder for rødt lys.









Selvom det er godt for både sundheden og miljøet, når danskerne cykler, er det en rigtig dårlig vane at placere sig midt i krydsende trafik mener Lene Rasmussen, der er skadedirektør i Gjensidige.









- Det kan være farligt, når cyklister placerer sig forkert i kryds - for eksempel foran biler eller uden for cykleboksen. Stoplinjerne på trafikkryds er lavet af en grund, nemlig at sikre, at cyklister ikke kommer i karambolage med den øvrige trafik, og derfor bør man altid overholde dem, siger Lene Rasmussen og peger på, at cyklister nemt kan blokere for andre trafikanter, der færdes i trafikken.









- Det er muligt, at man kan komme til at blokere for biler, busser eller fodgængere, hvis man ikke holder korrekt. Det kan skabe farlige situationer og gøre trafikken mindre glidende, især når drejende biler skal bevæge sig udenom cyklisten, forklarer hun.









Ifølge tal fra Vejdirektoratet har 67 procent af danskerne en cykel, mens de fleste cyklister findes i de større byer.









Hvis man er vant til at hoppe på cyklen, har Lene Rasmussen derfor en klar opfordring.









- Selvom det kan være fristende at glide lidt udenfor cykelboksen for at komme hurtigere frem, er det en dårlig ide. Husk at overholde færdselsreglerne og husk den gode cykelkultur - ikke kun for de andre trafikanters skyld, men lige så meget for din egen skyld, siger Lene Rasmussen.









Har du indenfor de seneste år oplevet at cyklister kører helt frem i krydset og holder til gene for fodgængere og anden trafik? Ja 63 % Nej 27 % Ved ikke 10 %

Undersøgelsen er foretaget blandt 1034 respondenter

i 2025 af YouGov for Gjensidige.







© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.