Tysk haveselskab sætter gang i automatisering af terminaktraktorer

Torsdag 17. juli 2025 kl: 11:00

Af: Redaktionen

Overgangen til førerløse operationer følger efter en succesfulde certificering af Fernride's sikkerhedskoncept og systemdesign af TÜV SÜD samt godkendelse fra den estiske transportadministration (ETA). Fernride er den første virksomhed, der modtager TÜV SÜD-certificering for en selvkørende terminaltraktor i henhold til EU's maskindirektiv (2006/42/EF). Med certificering har Fernride fået en officiel godkendelse af, at selskabets autonome køretøjsplatform - herunder køretøjet, sensorer, computere og software - lever op til EU's standarder for sikkerhed, cybersikkerhed og systempålidelighed.









Fernride og HHLA har haft et løbende partnerskab siden januar 2023 og har sammen en strategi, der fokuserer på en gradvis indførelse af Fernride-aktiverede selkørende terminaltraktorer ppå HHLA TK Estonia-terminalen uden sikkerhedschauffører. Tre Fernride-traktorer er i øjeblikket i drift på terminalen, hvor Fernride har indarbejdet strukturerede udrulningsscenarier og standardprocedurer til at træne personale på stedet gennem overgangen til fuldt førerløse operationer.









Om HHLA TK Estonia:

HHLA driver HHLA TK Estonia-terminalen i havnebyen Muuga nær Estlands hovedstad, Tallinn. HHLA TK Estonia håndterer containere, bulk- og roro-ladninger. HHLA TK Estonia er direkte forbundet til jernbanenettet og let tilgængelig via vej.









Om Fernride:

Fernride tilbyder skalérbare automatiseringsløsninger til terminaltraktore

Fernride blev grundlagt af Hendrik Kramer, Maximilian Fisser og Jean-Michael Georg og har i øjeblikket godt 150 medarbejdere





