Knap 29.000 besøgte transportmesse i Herning

Mandag 7. april 2025 kl: 09:53

Af: Redaktionen Ifølge MCH Messecenter Herning kunne det øgede besøgstal mærkes hos de 327 udstillere, som melder om udbytterige dage.- Det har været en fornøjelse at mærke, hvordan det fællesskab og sammenhold, som jeg ved åbningen nævnte nødvendigheden af i denne tid, har vist sig og samler branchen. Jeg glæder mig samtidig over de mange positive tilbagemeldinger, der viser, at messens mange personlige møder med kendte og nye kunder igen har skabt nye muligheder og perspektiver, siger messecenterets direktør, Georg Sørensen, der fortsætter:- Samtidig glæder jeg mig over, hvordan udstillerne med deres engagement og innovative løsninger sammen med de 28.903 faginteresserede besøgende har skabt den helt rigtige messestemning i vores haller og en platform, hvor de i fællesskab baner vejen for fremtidens transportbranche.Transportmessen bød foruden de 327 udstillere på et sceneprogram med debatter og oplæg fra aktører i branchen. Udenfor stod den på demokørsler, Convoy Buddy diskede op med veteranlastbiler, og også Lastbiler for børn var på pletten. Messen rummede blandt andet også showtrucks og et landskab, hvor fjernstyrede lastbiler, gravemaskiner med mere kørte rundt med sand og grus.MCH Messecenter Herning oplyser, at næste transportmesse - Transport 2027 - er planlagt ti at finde sted i dagene 8.-10. april 2027.