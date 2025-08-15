Diversitetspris går det rederi med færgeruter i mange lande
Fredag 15. august 2025 kl: 11:30Af: Redaktionen
Rederiet DFDS, der var det ene ud af tre nominerede, har modtaget modtaget Danske Rederiers diversitetspris 2025. Det skete under stående klapsalver, champagne og blomster ved Danske Rederiers årlige arrangement i forbindelse med Copenhagen Pride
- Det har kæmpe stor betydning for os. Det er jo noget, vi gør som et hold. At vi vinder, betyder, at vi gør en forskel - både for vores kollegaer, men også ude i branchen. Forhåbentlig er der noget af det, vi gør, som andre kan lære af og tage med videre, sagde Sofie Lindegaard, der er director, Head of Group Sustainability hos DFDS, da hun var med til at modtage prisen.
DFDS blev nomineret til diversitetsprisen 2025 som anerkendelse for virksomhedens strategiske og modige indsats for diversitet, ligestilling og inklusion.
Juryen fremhævede særligt DFDS’ stærke ledelsesforankring, hvor Diversity, Equity & Inclusion-mål (DEI-mål) er integreret i både nøgle-indikatorer (Key Performance Indicator - KPI) og bonusordninger, samt den brede forankring af initiativer i kerneprocesser som rekruttering, løn og lederudvikling.
Hos DFDS har rederiets talentprogram "Waves of Talent" skabt målbar effekt, hvor andelen af kvindelige officerer er steget fra 4,4 procent til 10 procent på under to år, og DFDS har sat en ny målsætning om 20 procent i 2030.
DFDS bliver også rost for sin åbenhed om lønforskelle mellem køn og for at inkludere transpersoner i SoMe kampagner. Juryen betegner DFDS’ tilgang som både inspirerende, transparent og kulturelt forandrende - med potentiale til at påvirke hele branchen.
- Det har været en stor fornøjelse at læse indstillingerne til dette års diversitetspris. Det er utrolig positivt, at danske rederivirksomheder gør en stor indsats for at rette op på både kønsfordeling og lønforskelle mellem køn. Begge dele er vigtige skridt på vejen til større diversitet og inklusion. Det er dejligt, at se de mange initiativer, som udfoldes for at sikre et godt og inkluderende arbejdsmiljø for de tusindvis af ansatte, der sejler under dansk flag, sagde administrerende direktør i Danske Rederier Anne H. Steffensen ved prisoverrækkelsen.
Ud over DFDS var også Anne Mondrup, Senior Project Manager i Marine People & Culture i A.P Møller - Mærsk - nomineret for hendes rolle i Maersk Marine Cadet Culture Program samt rederiet Svitzer for på overbevisende vis at arbejde for at fremme diversitet og inklusion - særligt ombord på skibene.
