Ekspansionsfuger på Storebæltsbroen skal vedligeholdes

Fredag 15. august 2025 kl: 10:16

Temperaturerne påvirker Storebæltsbroen, da de får broen til at udvide sig i varme og trække sig sammen i kulde.









For ikke at gøre skade på broen, er broens sektioner adskildt af såkaldte ekspansionsfuger, som gør det muligt for broen at bevæge sig under temperaturændringer. Efter mange års slid er det nu tid til, at flere af fugerne skal udskiftes.









Arbejdet med at udskifte fugerne begynder i starten af næste uge og udføres i aften- og nattetimerne. Mens arbejdet er i gang, vil trafikken køre dobbeltrettet i den ene side af broen.









Fra mandag 18. til fredag 22. august, vil der være dobbeltrettet trafik på Storebæltsbroen i aften- og nattetimerne mellem klokken 19.00 og 05.45 med hastighedsbegrænsning på 80 km/t og overhaling forbudt.









Når trafikken skal lægges om til dobbeltrettet trafik lukkes broen kortvarigt om aftenen og om morgenen i 45 minutter. Det sker fra 19.00-19.45 og fra 05.00-05.45. Da der vil opstå ventetid i forbindelse med lukningen, anbefaler Vejdirektoratet, at man krydser broen uden for disse tidsrum.









Tiderne for den kortvarige lukning af broen.

Mandag 18. august fra 19.00 - 19.45

Tirsdag 19. august fra 05.00 - 05.45 og 19.00 - 19.45

Onsdag 20. august fra 05.00 - 05.45 og 19.00 - 19.45

Torsdag 21. august fra 05.00 - 05.45 og 19.00 - 19.45

Fredag 22. august fra 05.00 - 05.45





