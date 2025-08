Nyt ejerskab skal styrke fiskerihavn i Thy

Søndag 3. august 2025 kl: 11:49

Af: Jesper Christensen

Snoren blev klippet som symbol på det nye partnerskab mellem ADP A/S og Thisted Kommune, der fra fredag 1. august ejer Hanstholm Havn med henholdsvis 51 og 49 procent i Hanstholm Havn A/S. Ejerskabet skal styrke havnens konkurrencekraft og realisere potentialet i havnen i Thy.









Med det nye ejerskab ser ADP A/S og Thisted Kommune frem til at styrke havnens rolle som vækstmotor i Nordvestjylland.









- Der er et uforløst potentiale i Hanstholm Havn, og med vores erfaring i at drive og udvikle havne har jeg stor tiltro til, at vi kan realisere det, fremhævede administrerende direktør i APD A/S, Rune D. Rasmussen.









- Men det kræver opbakning og samarbejde med erhvervslivet - både på havnen og i hele regionen. Der er allerede spændende dialoger i gang med både eksisterende og nye kunder, og det er i disse tætte relationer, vi skal sikre, at Hanstholm Havn igen bliver en central drivkraft for erhvervsudviklingen, sagde han videre.









Lidt om Hanstholm Havn:

Hanstholm Havn er en af Danmarks største fiskerihavne og førende på markedet for konsumfisk. Havnen bidrager væsentligt til lokal beskæftigelse med omkring 2.300 arbejdspladser direkte og indirekte.









Lidt om ADP A/S:

ADP A/S er ejet af Fredericia Kommune med cirka 90 procent af aktierne, mens Nyborg Kommune ejer cirka 10 procent af aktierne. I løbet af 2025 er det planen, at kapitalfonden Brookfield Asset Management investerer omkring 700 millioner kroner i ADP A/S og samtidig bliver medejer af selskabet med 14,1 procent.









Det vil betyde, at ejerskabet af ADP A/S i løbet af året vil bliver:

Fredericia Kommune: 76,5 procent

Nyborg Kommune: 9,1 procent

Middelfart Kommune: 0,3 procent

Brookfield: 14,1 procent





