Chauffør fra Litauen blev sigtet for hash-smugling

Torsdag 31. juli 2025 kl: 12:42

Af: Jesper Christensen Den 29-årige litauiske mand blev passerede tirsdag eftermiddag den dansk-tyske grænse ved Frøslev i en autotransporter, der havde flere biler på ladet. Her udtog den særlige Politi- og Toldenhed, som er et samarbejde mellem Toldstyrelsen og Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi, autotransporteren til rutinekontrol.Under kontrollen viste både Toldstyrelsens og politiets narkohunde interesse for køretøjerne på ladet, hvorefter bilerne blev undersøgt nærmere i Toldstyrelsens undersøgelseshal ved grænsen - og de 250 kg hash blev funder.Efterfølgende blev den 29-årige chauffør anholdt af politiet. Han erkendte de faktiske omstændigheder, men nægtede sig skyldig i smugling. Efter grundlovsforhøret kærede han ikke varetægtsfængslingen.Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi, der er placeret i Padborg. UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseområdet, ligesom afdelingen analyserer, efterforsker og overvåger grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper. I den sammenhæng har UKA Vest et tæt samarbejde med Toldstyrelsen i Danmark og Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland. UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland.