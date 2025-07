Vejafgiftsbøder overgives til politiet

Torsdag 31. juli 2025 kl: 13:03

Af: Redaktionen

Siden årsskiftet, hvor den kilometerbaserede og CO2-afhængige vej trådte i kraft, er der ifølge ITD udstedt omkring 40.000 bøder for overtrædelse af reglerne til vognmænd og andre med afgiftpligtige køretøjer. Ifølge ITD er en stor del af bøderne udstedt på basis af tekniske systemfejl og hændelige, menneskelige fejl.









Selvom ITD og andre transportorgansationer har opfordret de berørte vognmænd om at gøre indsigelser - og har hjulpet med indsigelserne, bliver de ifølge ITD som regel afvist af Sund & Bælt.









Derfor har organisationen rådgivet sine medlemmer til ikke at betale de afviste bødeindsigelser. Ved betaling anerkender man bøden - og ifølge ITD bør vognmænd ikke tage skylden på sig, medmindre de reelt har begået en fejl.









I de sager, hvor bøden ikke er blevet betalt, bliver sagen overgivet til politiet, der overtager den strafferetlige behandling. ITD ser nu de første eksempler og budskabet til medlemmerne er klart.









- Får du en ny bøde fra politiet, skal du reagere inden for den fastsatte frist. Det gør du ved at gøre indsigelse på ny og bede om et retsmøde, og her står ITD selvfølgelig klar til at rådgive dig. Det gælder, uanset om du eller ITD allerede har gjort indsigelse én gang. Systemet opfatter det som en ny sag, og hvis du ikke svarer, risikerer du en dom uden varsel, påpeger John Agervig Skovrup, der er formand for ITD.









ITD har klaget til EU - Statens vejafgiftsbøder er ulovlige

Sideløbende med den juridiske rådgivning til medlemmerne meldte ITD i marts ud, at statens sanktionsmodel for vejafgiftsovertrædelser efter organisationens opfattelse er ulovlig, da vejafgiftsbøderne følger en vejledende sats, der hverken tager hensyn til overtrædelsens karakter eller alvor.









Ifølge ITD er det i strid med EU-lovgivningen, og på den baggrund har organisationen indgivet en formel klage til EU-Kommissionen.









- Vi har sagt det før, og vi siger det gerne igen. Det her handler ganske enkelt om at sikre vognmændenes retssikkerhed. Og vi giver ikke op. Vi følger vejafgiftsskandalen helt til dørs, siger John Agervig Skovrup.









ITD opfordrer fortsat sine medlemmer til at kontakte organisationen, hvis de modtager vejafgiftsbøder, som de mener, er uretmæssige. I disse tilfælde foretager ITD en juridisk vurdering og gør indsigelse i de sager, hvor der er grundlag.









Opgjort tirsdag 29. juli har ITD på vegne af medlemmer og VIALTIS-kunder gjort indsigelse i omkring 3.000 bødesager.





