Lastbilforhandler i Ishøj har fået ny mand til finansielle løsninger

Onsdag 30. juli 2025 kl: 12:59

Af: Redaktionen

Achraf Kbir kommer fra en todelt stilling i branchen, hvor han har siddet som Chief Business Development Officer og samtidig været ansvarlig for leasing og udlejning. Her har han i de seneste fire år haft tæt kontakt med mange af de sjællandske lastbilkunder - en erfaring, han tager med sig til Scania.









- Scania er et naturligt skridt for mig. Jeg har arbejdet med lastbiler de seneste fire år og kender mange af kunderne på Sjælland. At kunne kombinere min erfaring inden for finansiering og leasing med et stærkt brand som Scania er noget, jeg virkelig glæder mig til, siger Achraf Kbiri.









Han begyndte sin karriere som salgsassistent for over 18 år siden og har siden oparbejdet en alsidig profil med erfaring fra bank, detailhandel og leasingbranchen. Han har desuden en HD i regnskab og økonomistyring fra CBS.









Men det er ikke kun tal og kontrakter, der driver ham.









- Jeg er teamplayer til fingerspidserne. Jeg tror på, at ting lykkes, når vi løfter i flok - både internt i organisationen og i samarbejdet med kunderne, siger han.









Privat bor Achraf Kbiri i Holte med sin hustru og to børn. Når han ikke er sammen med familien eller på arbejde, finder man ham ofte på padelbanen.





















