Myndigheder skal kunne skyde droner ned

LOVFORSLAG:

Fredag 18. juli 2025 kl: 09:52

Af: Redaktionen

Baggrunden for forslaget er, at det over de seneste år har været en øget droneaktivitet i dansk luftrum, hvilket kan give problemer i områder med kritisk infrastruktur.









I lyset af den sikkerhedspolitiske situation i Danmark vil transportminister Thomas Danielsen med sit forslag opdatere reglerne på droneområdet, så det bliver lovligt at neutralisere såkaldte "ikke-samarbejdsvillige droner" i områder i Danmark, der er udpeget som geografiske dronezoner.









Lovforslaget skal give visse offentlige myndigheder og infrastrukturforvaltere, der er ansvarlige for områder med for eksempel kritisk infrastruktur - eksempelvis havne, broer og lufthavne - mulighed for at kunne neutralisere droner, såfremt en droneoperatør opererer en drone ulovligt eller anvender dronen til kriminelle formål såsom spionage, sabotage eller smugling.









Transportministeren fremhæver, at droner, der bliver opereret ved lufthavne, havne eller broer, kan udgøre en sikkerhedsrisiko for den konkrete infrastruktur, den øvrige luftfart eller sikkerheden i det område, som myndigheden eller infrastrukturforvalteren er ansvarlig for.









- Droner kan udgøre en reel fare i forbindelse med vores kritiske infrastruktur. Derfor sørger vi nu for, at visse myndigheder og virksomheder får mulighed for at kunne handle rettidigt og nedskyde en drone eller på anden måde neutralisere den, hvis det vurderes nødvendigt og en drone for eksempel opereres ulovligt i et område med kritisk infrastruktur, siger Thomas Danielsen.









Med et forslag til lovændring, som netop er sendt i høring, vil visse myndigheder og infrastrukturforvaltere kunne få mulighed for hurtigt og effektivt at neutralisere ikke-samarbejdsvillige droner. Ordningen vil kun gælde i udvalgte områder i Danmark, hvor der vurderes at være særlige interesser. De myndigheder og infrastrukturforvaltere, som er ansvarlige for eksempel havne og lufthavne, der kan få mulighed for at neutralisere droner, skal også opfylde nogle krav, som skal sikre, at neutraliseringen sker på forsvarlig vis.

Den foreslåede ændring af luftfartsloven er en del af et samlet lovforslag om styrket beredskab på transportområdet.









Lovforslaget er i høring frem til 21. august 2025.









her: Interesserede kan læse mere om lovforslaget på Høringsportalen - klik









Baggrunden for lovforslaget er det aktuelle trusselsbillede som Danmark står overfor og regeringens generelle fokus på det danske beredskab. I den forbindelse har Transportministeriet identificeret en række områder inden for transportsektoren, hvor der er behov for at med kort varsel at kunne etablere, ændre eller udvide transportministerens kompetencer med henblik på, at Transportministeriets civile myndigheder kan beskytte den civile befolkning, og, hvis påkrævet, gøre brug af den nødvendige infrastruktur samt understøtte Forsvaret og allierede styrker i forbindelse med menneskeskabte såvel som naturlige hændelser.





(Kilde: Høringsportalen/Transportministeriet)

