Rederiorganisation får ny mand i bestyrelsen

Torsdag 22. maj 2025 kl: 12:28

Af: Redaktionen

På Danske Rederiers ge­ne­ral­for­sam­ling var der fuldtonet opbakning til, at Søren Karas kunne indtræde som nyt medlem i Danske Rederiers bestyrelse, hvor han afløser Peter Lytzen, der er tidligere administrerende direktør i Esvagt A/S, men som nu har trukket sig tilbage.









- Jeg er meget glad for at kunne byde Søren Karas velkommen i Danske Rederiers bestyrelse. Det er en dygtig og erfaren kollega, som jeg og resten af bestyrelsen ser meget frem til at arbejde tæt sammen med i de kommende år. Jeg vil samtidig gerne sige en stor tak til Peter Lytzen for mange års stort og meget værdsat arbejde for Danske Rederier, siger Torben Carlsen, der er administrerende direktør og koncernchef i DFDS og be­sty­rel­ses­for­mand i Danske Rederier.









Søren Karas har som shippingmand blandt andet været ansat hos A.P. Møller - Mærsk, inden han kom til Esvagt A/S som COO i 2017. Siden november 2024 har han sammen med Kristian Ole Jakobsen været adinistrerende direktører i Esvagt A/S.









Danske Rederiers bestyrelse ser således ud som følger:

Torben Carlsen, DFDS A/S (Formand)

Caroline Pontoppidan, A.P. Møller - Mærsk (Næstformand)

Jacob Meldgaard, Torm A/S ​

Jan Rindbo, D/S Norden A/S​

Søren Karas, ESVAGT A/S​

Thorsten Jalk, Ziton A/S

Tina Revsbech, Maersk Tankers

Mads Peter Zacho, Navigator Gas

