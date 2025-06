Høje skibe lægger til kaj i Esbjerg

Tirsdag 17. juni 2025 kl: 13:16

Over to kilometer kajkant fyldt med skibe



Fakta om The Tall Ships Races i Esbjerg 2025:

Esbjerg er vært for sjette gang. Første gang var i 1993 og senest i 2022

Byen er udpeget som ankerhavn af Sail Training International, en særlig status for udvalgte nøglebyer

Over 40 skibe deltager - heraf 15 store klasse A-skibe

Skibene kommer fra 17 nationer

Hovedsponsor er den lokale virksomhed Viking Life-Saving Equipment

Dokhavnen og Trafikhavnen åbnes midlertidigt for offentligheden

Af: Redaktionen - The Tall Ships Races bringer verden til Esbjerg og skaber oplevelser på tværs af generationer gennem fascinationen for søfart. Vi fejrer byens stolte maritime arv og inviterer nye generationer helt tæt på en havn, der i dag er en motor for fremtidens grønne løsninger og bæredygtig omstilling, siger Esbjerg's borgmester Jesper Frost Rasmussen )V).I fire dage vil havnefronten summe af liv, når aktiviteter, madboder og koncerter rykker ind. De store skibe, herunder 15 af de største klasse A skibe, lægger til kaj i Dokhavnen og Trafikhavnen. I alt deltager 45 skibe fra 18 nationer, og tilsammen optager de over to kilometer kajkant. Mange af skibene åbner for besøgende, så man kan komme ombord og opleve dem indefra.Det længste skib i flåden er det peruvianske flådeskib B.A.P. Unión, som måler 118 meter.The Tall Ships Races, der i år slutter i Esbjerg, har forinden bragt skibene gennem havne i Frankrig, Skotland og Norge. The Tall Ships Races organiseres af Sail Training International for at fremme sejltræning og kulturel udveksling blandt unge mennesker fra hele verden.