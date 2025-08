Op til to liters væske er ok i lufthavnen i Billund

Søndag 3. august 2025 kl: 11:59

Af: Redaktionen

Billund Lufthavn, der er den første lufthavn i Danmark, der har fået godkendt, at rejsende må medbringe beholdere med mere end 100 milliliter væske i håndbagagen, gør opmærksom på, at reglerne kun gælder for afrejse fra Billund Lufthavn.









Hvis man rejser hjem igen fra en anden lufthavn, kan der gælde andre regler.





