Lufthavn i Sydjylland oplever voksende passagertal

Søndag 3. august 2025 kl: 12:06

Af: Redaktionen

Det stigende passagertal skyldes et voksende rutenetværk, der gradvist har udlignet effekterne af det tidligere bortfald af Ryanairs aktiviteter.









- Vores netværksruter har haft en positiv udvikling hele året. I andet kvartal har vi set en vækst på 11 procent, og vi forventer, at tendensen fortsætter i de kommende måneder, siger direktør i Billund Lufthavn, Jan Hessellund.









Nye ruter som London Gatwick med Norwegian samt Gdansk og Vilnius med Wizz Air har også bidraget til fremgangen.









- Ved indgangen til årets sidste sommermåned kan vi desuden glæde os over, at Billund Lufthavn som den første i Danmark har fået godkendt, at rejsende nu må medbringe beholdere med mere end 100 milliliter væske i håndbagagen. Det gør en i forvejen nem rejse gennem lufthavnen endnu nemmere, siger Jan Hessellund videre.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.