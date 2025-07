Verdens største luftfartsselskab vil vokse mere

Onsdag 23. juli 2025 kl: 12:20

Af: Redaktionen

Emirates Group planlægger at ansætte over 17.300 fagfolk fordelt på 350 forskellige stillingstyper i år. Derfor sætter selskabet gang i en storstilet rekrutteringsindsats for at styrke både udvikling og vækst - og koncernen er også på udkik efter dansk arbejdskraft.









De kommende stillinger er fordelt på 350 forskellige typer job over hele koncernen – fra Emirates, verdens største og mest rentable internationale luftfartsselskab, til dnata, der er koncernens globale leverandør af services til luftfarts- og rejsebranchen, herunder catering, bagagehåndtering og fragt.









Koncernen vil især rekruttere medarbejdere til stillinger som kabinepersonale, piloter, ingeniører, salgs- og kommercielle teams, kundeservice, bagagehåndtering, catering, it, HR og økonomi. Hos dnata alene er der behov for over 4.000 nye medarbejdere inden for cargo, catering og ground handling.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.