Taxi-kunde blev sigtet for bedrageri

Onsdag 23. juli 2025 kl: 12:08

Af: Redaktionen

Den 27-årige mand fra København, der havde hyret taxien, havde oplyst, at han ville hente penge indenfor, men han vendte ikke tilbage. Derfor ri gede taxi-chaufføren til politiet, som ankom til stedet. Da den 27-årige mand hverken kunne eller ville betale for turen, blev han sigtet for bedrageri.

