Aggressiv passager stak kniv i dækket på bybus

Onsdag 23. juli 2025 kl: 12:11

Af: Redaktionen

Chaufføren havde bedt den 21-årige om at forlade bussen, da han sad og røg samt slog og sparkede på sæderne. Den 21-årige råbte flere trusler mod chaufføren og forsøgte at nikke ham en skalle, men forlod så tilsyneladende bussen. Da chaufføren satte i gang igen, kunne han dog se, at den 21-årige var hoppet tilbage på bussen.









Chaufføren bad igen manden om at forlade bussen, hvilket resulterede i en ny byge af trusler. Den 21-årige gik herefter ud af bussen og trak en kniv frem, som han forsøgte at stikke i bussens dæk, og chaufføren kontaktede derfor politiet.









Flere patruljer kom hurtigt til stedet, hvor de på et grønt område tæt ved fandt den 21-årige mand. Den 21-årige forsøgte at løbe fra stedet, men blev anholdt med den fornødne magt og sigtet for vold og trusler mod person i offentlig tjeneste samt for overtrædelse af knivloven.





