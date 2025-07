Lastbil- og bus leverandør udnævner to nye direktører

Tirsdag 8. juli 2025 kl: 10:11

Af: Redaktionen

Søren Nybroe bliver udnævnt til "Director Sales and Product Truck". Med udnævnelses anerkender MAN Truck & Bus Danmark A/S Søren Nybros mangeårige ledelse af truck-afdelingen i Danmark. Ligeledes overtager han ansvaret for produktafdelingen.









Søren Nybroe er udnævnt til Director Sales and Product Truck. (Foto: MAN Truck & Bus Danmark A/S )









Søren Nybroe har mange års erfaring fra transportbranchen med sig og har opbygget en stærk kommerciel profil gennem sin karriere med fokus på kundeorienteret lederskab, forretningsudvikling og langsigtet vækst. Han har været en nøglespiller bag strategiske salgsinitiativer og har leveret dokumenterede resultater.









- Jeg går til denne rolle med en klar ambition om at udvikle og ser det som en stor mulighed for at bygge videre på det stærke fundament - skabe kundeværdi, accelerere forretningsudviklingen og investere i vores medarbejderes udvikling. Sammen med teamet ser jeg frem til at være med til at forme fremtiden for MAN Danmark med et klart fokus på langsigtet succes og samarbejde, siger Søren Nybroe.









Nicolai Sperling er udnævnt til Director Sales Van. (Foto: MAN Truck & Bus Danmark A/S)













Nicolai Sperling bliver udnævnt til "Director Sales Van". Han har en stærk kommerciel profil og dyb forståelse for kundebehov og markedstendenser og har været med til at positionere MAN som en væsentlig aktør på det danske varebilsmarked. Hans evne til at kombinere MAN's "truck-DNA" med en stærk kundeorienteret tilgang har været afgørende for denne succes.









- Det har været et privilegium at få muligheden for at opbygge rammerne for en helt ny afdeling og lancere et helt nyt varebilsprodukt. MAN Truck & Bus Danmark A/S' succes med MAN TGE skyldes et yderst dedikeret salgsteam, som både har stor produktviden og et stærkt sammenhold. Jeg ser frem til at udvikle dette yderligere sammen med alle mine dygtige kolleger hos MAN. Sammen skal vi sikre, at MAN TGE bevarer sin position som et af de førende Premium brands og realisere vores kunders behov, og lidt til, siger Nicolai Sperling.









Hos MAN Truck & Bus Danmark A/S fremhæver man i forbindelse med udnævnelsen, at begge ledere i de senere år har ydet væsentlige bidrag til udviklingen af MAN's forretning i Danmark.









- Deres dybe kendskab til vores kunder, markeder og produkter er en uvurderlig styrke i en branche i hastig forandring, siger Malte Kauert, der er administrerende direktør i MAN Truck & Bus Danmark A/S.









- Søren og Nicolai er ikke blot erfarne ledere - de er en del af MAN's DNA i Danmark. Deres evne til at kombinere tradition med fornyelse bliver nøglen til succes på den spændende rejse, som MAN står overfor. Vi vil ikke blot følge med branchens forandringer vi vil være med til at forme dem og gøre det muligt for vores teams at bidrage. Med Søren og Nicolai i spidsen er vi klar til at udfordre status quo, tænke i nye løsninger og skabe endnu større værdi for vores kunder, siger han videre.





























