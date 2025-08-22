Fredag 22. august 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
For at give vores læsere mulighed for at følge udviklingen i brændstofpriserne bringer om fredagen prisoversigt baseret på oplysninger om listepriserne fra energiselskabet OK
Tankstationer (pris pr. liter)
eks. afgift
eks. moms
inkl. moms
Blyfri 95 (E10)
14,99 kr.
Oktan 100 (E5)
16,96 kr.
Diesel
13,89 kr.
Fyringsolie Basis
16,17 kr.
Truckanlæg (pris pr. 1.000 liter)
eks. afgift
eks. moms
inkl. moms
Truckdiesel
6.973,00 kr.
11.192,00 kr.
13.990,00 kr.
HVO Biodiesel
13.097,00 kr.
15.557,00 kr.
19.446,25 kr.
Transport Biogas
11.433,80 kr.
15.960,00 kr.
19.950,00 kr.
AdBlue
7.062,00 kr.
7.062,00 kr.
8.827,50 kr.
Afgifter pr. 1000 l/kg
Energi/stat
CO2
NOx afgift
Landbrugsdiesel Plus Farvet
2.113,00 kr.
2.261,00 kr.
11,00 kr.
Transportdiesel
2.101,00 kr.
2.107,00 kr.
11,00 kr.
HVO Biodiesel
2.460,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
GTL Off Road Diesel
2.113,00 kr.
2.261,00 kr.
11,00 kr.
GTL Transportdiesel
2.113,00 kr.
2.261,00 kr.
11,00 kr.
Fyringsolie Plus Farvet
1.241,00 kr.
2.261,00 kr.
11,00 kr.
Blyfri 95 (E10)
3.457,00 kr.
1.842,00 kr.
10,00 kr.
Oktan 100 (E5)
3.520,00 kr.
1.945,00 kr.
10,00 kr.
