Rumlestriber og flere advarselsskilte skal forebygge ulykker

EFTER DØDSULYKKE I JERNBANEOVERSKÆRING:

Onsdag 20. august 2025 kl: 09:15

Økonomiudvalget i Aabenraa Kommune har bakket op om, at der hurtigst muligt iværksættes foranstaltninger for at øge synligheden ved jernbaneoverkørslerne uden bomme i Aabenraa Kommune. Konkret opsættes der snarest advarselsskiltning ved de fire jernbaneoverkørsler uden bomme, der er på jernbanen i Aabenraa Kommune. Samtidig nedlægges såkaldte rumlestriber i vejen, som skal være med til at øge trafikanters opmærksomhed på strækningen. Desuden kigges der på muligheden for at lave lokale hastighedsnedsættelse på krydsstrækningerne.









- Vi har ekstraordinært valgt at iværksætte nogle tiltag på den helt korte bane, som skal være med til at skabe øget fokus for trafikanterne på de kommunale veje, der leder op til jernbaneoverkørslerne på ruten i Aabenraa Kommune. Vi har endnu ikke nok viden om det tragiske uheld i fredags, hvorfor vores løsninger i første omgang er de bedst mulige, hurtigste og midlertidige løsninger. Yderligere tiltag kan komme og afventer yderligere undersøgelser, siger borgmester i Aabenraa Kommune, Jan Riber Jakobsen (K).









Det er Aabenraa Kommune, der er myndighed for de veje, der leder op til jernbanenettet, hvorfor det også er her, der kan sættes hurtigt og ekstraordinært ind.









- Vi samarbejder løbende med de forskellige myndigheder på området for trafiksikkerhed i det hele taget. De nuværende tiltag ved jernbaneoverkørslerne uden bomme er løsninger, som vi kan iværksætte her og nu uden at afvente undersøgelser og konklusioner fra relevante myndigheder. Yderligere tiltag kræver nogle mere dybdegående undersøgelser, som vi vil drøfte omfanget af på et kommende udvalgsmøde, siger Dorte Soll (S), der er formand for Udvalget Plan, Teknik og Landdistrikter i Aabenraa Kommune.

