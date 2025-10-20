Dansk jernbaneentreprenør skal bygge overhalingsspor i København

Mandag 20. oktober 2025 kl: 13:59

Af: Redaktionen (Foto: Sund & Bælt)

Overhalingssporene er en del af Infrastrukturplan 2035, som et bredt flertal i Folketinget står bag.









Overhalingssporet vil øge kapaciteten, så der kan køre flere passager- og godstog på jernbanen, hvilket er afgørende for at opnå de fulde gevinster af en sydlig jernbanekorridor fra Roskilde via København Syd til Københavns Lufthavn.









Ud over at øge kapaciteten på strækningen er overhalingssporene også med til at gøre det muligt at køre tog direkte fra Vestdanmark til Københavns Lufthavn.









Samtidig forventes den kommende Femern Bælt-forbindelse at fremme jernbanetrafikken mellem Sydeuropa og Skandinavien.









Aarsleff Rail A/S skal i samarbejde med Sweco udføre første del af opgaven med at etablere to overhalingsspor ved Kalvebod mellem stationerne København Syd og Ørestad.









Første del af opgaven, som Aarsleff Rail A/S skal udføre, omfatter arbejde med jord, afvanding og konstruktioner. Arbejdet forventes at begynde i foråret 2026 og afsluttet i 2028.









Fakta om anlægsopgaven:

Opgradering af strækningen til gavn for jernbanetrafikken er en del af Aftale om Infrastrukturplan 2035, som et bredt flertal af Folketingets partier indgik i 2021

Der er i alt afsat 712,6 millioner kroner til etablering af overhalingsspor ved Kalvebod

Projektet er blevet miljøkonsekvensvurderet og efterfølgende godkendt af Trafikstyrelsen

Projektet indgår i det transeuropæiske transportnetværk, TEN-T, og har opnået støtte fra EU









