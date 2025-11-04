Lastbilforhandler ændrer sin organisation for at styrke fokus på kunderne
Tirsdag 4. november 2025 kl: 20:39Af: Redaktionen
Scania Danmark gennemfører fra årsskiftet en række organisatoriske ændringer i både salgs- og serviceorganisationen for at styrke kundeoplevelsen og understøtte virksomhedens kerneværdi "Kunden først". Målet er med Scania Danmarks ord: "...at komme endnu tættere på kunderne og skabe bedre forudsætninger for en samlet kundeoplevelse i topklasse"
Scania Danmark etablerer tre nye roller som Dealer Directors. De får det overordnede ansvar for salg og service i hver af tre geografiske områder - syd, nord og øst.
Rekrutteringen til de tre stillinger er i gang.
En del af de organisatoriske ændringer bliver også, at Scania Danmark får tre Sales Managers mod tidligere to. Samtidig etableres en ny rolle som National Fleet Sales Manager.
De tre Sales Managers får hver deres geografiske ansvarsområde, mens National Fleet Sales Manager får ansvar for salg til udvalgte flådekunder samt områderne Used og Rental.
De nye roller i salgsorganisationen besættes af personer fra både Scania Danmark og samarbejdspartnere.
- Kasper Rasmussen tiltræder som Sales Manager East og kommer fra en ledende stilling hos Nyscan Trucks A/S
- William Madsen bliver Sales Manager North og har i dag ansvaret som fungerende Sales Manager for Jylland
- Rune Kold Bach indtræder som Sales Manager South og arbejder i dag som Key Account Manager i Scania Danmark med base i Kolding-området
- Michael Rasmussen, der i dag er Sales Manager East med ansvar for salget på Sjælland og Fyn, får fremover rollen som National Fleet Sales Manager med ansvar for flådekunder samt afdelingerne Used og Rental
Alle ændringer forventes at træde i kraft 1. januar 2026.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Svensk-dansk postkoncern udsteder endnu en grøn obligation
- Ny slamsuger til udlejning er med fire luftaffjedrede aksler
- Postkoncern har genoptaget leveringerne til USA og Puerto Rico for alle kunder
- Forkerte toldangivelser koster virksomhed efterregning på 481.000 kroner
- Energiselskab lancerer ny app til opladning i Danmark og Europa
- Logistik-virksomhed i Horsens bliver en del af bornholmsk koncern
- Afskaffelse af modregning får flere ældre til at blive på arbejdsmarkedet
- Motor med stop/start-funktion kan reducere brændstofforbrug og CO2-udledning under kørsel
- Lastbilforhandler ændrer sin organisation for at styrke fokus på kunderne
- Elektriske lastbiler fra Vestsverige runder 250 millioner kilometer
- Dansk rederi sælger 23 år gammelt skib og indsætter et lidt større på Middelhavnsrute
- Stort færgerederi køber Østersøens nordligste færgerute med CO2-neutral drift
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!