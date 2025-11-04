Lastbilforhandler ændrer sin organisation for at styrke fokus på kunderne

Tirsdag 4. november 2025 kl: 20:39

Scania Danmark etablerer tre nye roller som Dealer Directors. De får det overordnede ansvar for salg og service i hver af tre geografiske områder - syd, nord og øst.





Rekrutteringen til de tre stillinger er i gang.









En del af de organisatoriske ændringer bliver også, at Scania Danmark får tre Sales Managers mod tidligere to. Samtidig etableres en ny rolle som National Fleet Sales Manager.









De tre Sales Managers får hver deres geografiske ansvarsområde, mens National Fleet Sales Manager får ansvar for salg til udvalgte flådekunder samt områderne Used og Rental.









De nye roller i salgsorganisationen besættes af personer fra både Scania Danmark og samarbejdspartnere.





Kasper Rasmussen tiltræder som Sales Manager East og kommer fra en ledende stilling hos Nyscan Trucks A/S William Madsen bliver Sales Manager North og har i dag ansvaret som fungerende Sales Manager for Jylland Rune Kold Bach indtræder som Sales Manager South og arbejder i dag som Key Account Manager i Scania Danmark med base i Kolding-området Michael Rasmussen, der i dag er Sales Manager East med ansvar for salget på Sjælland og Fyn, får fremover rollen som National Fleet Sales Manager med ansvar for flådekunder samt afdelingerne Used og Rental





Alle ændringer forventes at træde i kraft 1. januar 2026.

