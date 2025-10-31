Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      
BRÆNDSTOFPRISER:

Fredag 31. oktober 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau

Mandag 3. november 2025 kl: 11:32
Af: Redaktionen

For at give vores læsere mulighed for at følge udviklingen i brændstofpriserne bringer om fredagen prisoversigt baseret på oplysninger om listepriserne fra energiselskabet OK

Tankstationer (pris pr. liter)

eks. afgift

eks. moms

inkl. moms

Blyfri 95 (E10)



14,99 kr.

Oktan 100 (E5)



16,96 kr.

Diesel



14,39 kr.

Fyringsolie Basis



16,77 kr.





Truckanlæg (pris pr. 1.000 liter)

eks. afgift

eks. moms

inkl. moms

Truckdiesel

7.453,00 kr.

11.672,00 kr.

14.590,00 kr.

HVO Biodiesel

15.817,00 kr.

18.277,00 kr.

22.846,25 kr.

Transport Biogas

11.433,80 kr.

15.960,00 kr.

19.950,00 kr.

AdBlue

7.062,00 kr.

7.062,00 kr.

8.827,50 kr.





Afgifter pr. 1000 l/kg

Energi/stat

CO2

NOx afgift

Landbrugsdiesel Plus Farvet

2.113,00 kr.

2.261,00 kr.

11,00 kr.

Transportdiesel

2.101,00 kr.

2.107,00 kr.

11,00 kr.

HVO Biodiesel

2.460,00 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.

GTL Off Road Diesel

2.113,00 kr.

2.261,00 kr.

11,00 kr.

GTL Transportdiesel

2.113,00 kr.

2.261,00 kr.

11,00 kr.

Fyringsolie Plus Farvet

1.241,00 kr.

2.261,00 kr.

11,00 kr.

Blyfri 95 (E10)

3.457,00 kr.

1.842,00 kr.

10,00 kr.

Oktan 100 (E5)

3.520,00 kr.

1.945,00 kr.

10,00 kr.




Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Elektriske lastbiler fra Vestsverige runder 250 millioner kilometer
- Dansk rederi sælger 23 år gammelt skib og indsætter et lidt større på Middelhavnsrute
- Stort færgerederi køber Østersøens nordligste færgerute med CO2-neutral drift
- Prisen for udlandsbreve falder til 46 kroner
- Flytteforretning på Fyn er endt i Skifteretten
- Transportvirksomhed på Djursland er gået konkurs
- Speditør i Glostrup er endt i skifteretten
- Dansk produceret brint er kørt til Tyskland med tankvogn
- Produktchef kommer fra lastvognsværksted i Odense
- Transportvirksomhed skifter til én lastbilleverandør
- Ny fire-akslet forvogn med kran og wirehejs skal køre med tre-akslet kære
- Totalvægten var gange to
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst