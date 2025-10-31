Fredag 31. oktober 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
For at give vores læsere mulighed for at følge udviklingen i brændstofpriserne bringer om fredagen prisoversigt baseret på oplysninger om listepriserne fra energiselskabet OK
Tankstationer (pris pr. liter)
eks. afgift
eks. moms
inkl. moms
Blyfri 95 (E10)
14,99 kr.
Oktan 100 (E5)
16,96 kr.
Diesel
14,39 kr.
Fyringsolie Basis
16,77 kr.
Truckanlæg (pris pr. 1.000 liter)
eks. afgift
eks. moms
inkl. moms
Truckdiesel
7.453,00 kr.
11.672,00 kr.
14.590,00 kr.
HVO Biodiesel
15.817,00 kr.
18.277,00 kr.
22.846,25 kr.
Transport Biogas
11.433,80 kr.
15.960,00 kr.
19.950,00 kr.
AdBlue
7.062,00 kr.
7.062,00 kr.
8.827,50 kr.
Afgifter pr. 1000 l/kg
Energi/stat
CO2
NOx afgift
Landbrugsdiesel Plus Farvet
2.113,00 kr.
2.261,00 kr.
11,00 kr.
Transportdiesel
2.101,00 kr.
2.107,00 kr.
11,00 kr.
HVO Biodiesel
2.460,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
GTL Off Road Diesel
2.113,00 kr.
2.261,00 kr.
11,00 kr.
GTL Transportdiesel
2.113,00 kr.
2.261,00 kr.
11,00 kr.
Fyringsolie Plus Farvet
1.241,00 kr.
2.261,00 kr.
11,00 kr.
Blyfri 95 (E10)
3.457,00 kr.
1.842,00 kr.
10,00 kr.
Oktan 100 (E5)
3.520,00 kr.
1.945,00 kr.
10,00 kr.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Elektriske lastbiler fra Vestsverige runder 250 millioner kilometer
- Dansk rederi sælger 23 år gammelt skib og indsætter et lidt større på Middelhavnsrute
- Stort færgerederi køber Østersøens nordligste færgerute med CO2-neutral drift
- Prisen for udlandsbreve falder til 46 kroner
- Flytteforretning på Fyn er endt i Skifteretten
- Transportvirksomhed på Djursland er gået konkurs
- Speditør i Glostrup er endt i skifteretten
- Dansk produceret brint er kørt til Tyskland med tankvogn
- Produktchef kommer fra lastvognsværksted i Odense
- Transportvirksomhed skifter til én lastbilleverandør
- Ny fire-akslet forvogn med kran og wirehejs skal køre med tre-akslet kære
- Totalvægten var gange to
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!