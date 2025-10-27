Lastbilproducent indleder partnerskab med værftkoncern og havnselskab

Mandag 27. oktober 2025 kl: 12:23

De tre partnere underskrev aftalen - et Memorandum of Understanding (MoU) - messen ”Hydrogen Technology World Expo”, der fornyligt fandt sted i Hamburg. Målet er at undersøge udviklingen af en pålidelig og omkostningseffektiv forsyningskæde for grøn, flydende brint via Hamborg til det europæiske bagland. Partnerskabet vil også forsøge at tiltrække andre virksomheder og institutioner for at danne et konsortium, der dækker hele brintværdikæden.









Partnerskabet har som mål at skabe basis for import af flydende brint fra brintproducerende lande til Tyskland og styrke Hamborgs rolle som knudepunkt for bæredygtig energilogistik. I de kommende måneder vil partnerne vurdere de logistiske krav for omladning og videre transport med vej og jernbane.









- Europa vil fortsat være afhængig af import af grøn energi i fremtiden, og brint vil spille en central rolle her, lyder det fra Dr. Andreas Gorbach, der er medlem af bestyrelsen i Daimler Truck og leder af Truck Technology hos Daimler.









- Partnerskabet er et vigtigt skridt i denne retning, og vi vil have brug for flere initiativer som dette for at styrke Europas position som førende inden for flydende brint. Det, der gør det særligt for os, er, at vores Mercedes-Benz GenH2 Truck ikke blot kan køre på bring, den kan også transportere den ad landevejen. Og det bedste er, at brint gør det muligt at øge hastigheden af decarboniseringen og reducere omfanget og omkostningerne ved den udbygningen af elnettet, siger han videre.





Hos Hamburger Hafen und Logistik AG - HHLA - peger økonomidirektør Annette Walter på, at brint er en af nøglerne til en klimaneutral fremtid.









- Hos HHLA er forpligtede til aktivt at forme denne transformation. Flydende brint spiller en central rolle, da den kan transporteres uafhængigt af rørledninger, hvilket er en afgørende fordel for mobilitet, logistik, luftfart og især for små og mellemstore virksomheder. Vores mål er at forsyne industrien med brint via vores europæiske logistiknetværk, siger hun og tilføjer:









- Partnerskabet med Kawasaki Heavy Industries og Daimler Truck er et vigtigt skridt mod at gøre flydende brint mere tilgængelig og fremme afkulstofningen i fællesskab.









Kei Nomura, der er Executive Central Manager, Hydrogen Strategy Division, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. betegner flydende brint som en afgørende nøgle til at realisere et bæredygtigt energisamfund.









- Vi har i lang tid været engagerede i at bygge den teknologiske grundlag. Vi er meget glade for at arbejde sammen med HHLA og Daimler Truck om at undersøge muligheden for at etablere en international forsyningskæde for flydende brint i Europa, startende i Hamborg. Kawasaki Heavy Industries besidder dokumenterede teknologier og erfaring inden for produktion, opbevaring, transport og modtagelse af flydende brint. Vi vil udnytte denne ekspertise til at bidrage til udviklingen af et brintforsyningsnetværk i Europa. Vi vil fortsat forpligte os til at udvide brugen af flydende brint gennem globale partnerskaber og accelerere overgangen til et decarboniseret samfund, siger Kei Nomura.





