SPEDITØRER OM UDSATTE ÆNDRINGER I KØRE- OG HVILETIDSBEKENDTGØRELSEN :

Fredag 9. januar 2026 kl: 09:42

- Det er tilfredsstillende, at vores krav, sådan som vi har fremført dem i vores høringssvar, er blevet imødekommet, siger administrerende direktør i Danske Speditører, Martin Aabak.









Speditør-organisationen har i dialogen med både myndigheder og politikere holdt fast i behovet for tid og ordentlig information og har i høringsfasen tydeligt gjort opmærksom på, at en ikrafttræden allerede i starten af 2026 ville skabe betydelig usikkerhed i branchen.









- Uden klar, målrettet og rettidig information risikerer virksomhederne at stå med uklare fortolkningsspørgsmål, øget dokumentationsbehov og usikkerhed om korrekt efterlevelse. Det var netop dette hensyn, Danske Speditører fremhævede som afgørende - og som nu har ført til, at ikrafttrædelsen udskydes med et halvt år, siger Martin Aabak.









Danske Speditører har samtidig peget på, at organisationen samlet set støtter formålet med ændringsbekendtgørelsen. Det vurderes som grundlæggende hensigtsmæssigt, at reguleringen tilpasses EU-retten, og at der skabes større klarhed om de gældende regler for både virksomheder og kontrolmyndigheder.









Organisationen har dog understreget, at den nye kontrolhjemmel forudsætter en proportional og koordineret kontrolpraksis. Virksomhederne skal kunne forvente ensartede fortolkninger af reglerne uanset, om kontrollen udføres af politi eller andre myndigheder.









Danske Speditører mener, at udsættelsen til 1. juli giver mulighed for, at den nødvendige information og vejledning kan komme på plads, så de nye regler kan træde i kraft på et oplyst og forudsigeligt grundlag for branchen.









Lidt om den ændrede bekendtgørelsen om køre- og hviletid:

Ændringen af bekendtgørelsen om køre- og hviletid har til formål at skabe større klarhed om, hvilke regler der gælder for visse undtagne transporter i forhold til køretid, pauser og hvile

Samtidig indsættes en ny bestemmelse, som fastslår, at transporter, der er undtaget fra køre- og hviletidsreglerne, i stedet er omfattet af arbejdstidsloven for mobile lønmodtagere. Færdselsstyrelsen og politiet får dermed et klart grundlag for at føre kontrol med arbejdstiden. Derudover foretages mindre, tekniske opdateringer af henvisninger i bekendtgørelsen





