Lastbilimportør har styrket sit mandskab med en kvinde

Onsdag 25. februar 2026 kl: 14:01

Af: Jesper Christensen Christina Aarøe, der har været ansat hos MAN Financial Services i omkring to måneder, står i spidsen for MAN Truck & Bus’ finansielle løsninger på det danske marked og er en tæt samarbejdspartner for både eksisterende MAN-kunder og virksomheder, der overvejer MAN Financial Services.









Christina Aarøe hjælper med sin baggrund inden for eksempelvis leasing af materiel inden for industri og transport kunder med at finde de rette finansieringsløsninger uanset om fokus er på nye investeringer, likviditet, forudsigelighed eller langsigtet forretningsudvikling.



