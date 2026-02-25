Lastbilimportør har styrket sit mandskab med en kvinde
Onsdag 25. februar 2026 kl: 14:01Af: Jesper Christensen
MAN Financial Service Danmark har ansat Christina Aarøe som Area Finance Manager for MAN Financial Services i Danmark
Christina Aarøe hjælper med sin baggrund inden for eksempelvis leasing af materiel inden for industri og transport kunder med at finde de rette finansieringsløsninger uanset om fokus er på nye investeringer, likviditet, forudsigelighed eller langsigtet forretningsudvikling.
