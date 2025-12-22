Magasinet Bus 12 - 2025 er udkommet
Mandag 22. december 2025 kl: 15:14Af: Redaktionen
I Magasinet Bus 12 skriver vi blandt andet om indvielsen af batteri-elektriske tog i Lemvig, om partybusser i København, om fjernbus med sovefaciliteter, om pirattaxier og mobilitet i Nordjylland. Vi har også et rejsebrev fra Lanzarote og de sidste reportager fra Busworld i Bruxelles i oktober
Du kan hente dit eget eksemplar af Magasinet Bus 12 - 2025 her:
Læse det online her:
Eller læse det i en bladreudgave nedenfor.
Du er meget velkommen til at videresende denne mail med Magasinet Bus til andre i dit netværk.
God læselyst med et stort ønske om en glædelig jul og et godt nytår.
Redaktionen
NB: Tidligere numre af Magasinet Bus kan hentes her:
Nåede du ikke at hente Magasinet Bus 11 - 2025, kan du hente det her:
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
