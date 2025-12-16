Verdens største batterielektriske hurtigfærgerne har fået gang i motorerne

Nybygningen på skrog nummer 096 bliver 130 meter langt med plads til 2.100 passagerer og 220 biler. Hurtigfærgens elektriske motorer får deres energi fra batteripakker, der samlet vejler 25o ton med en kapacitet på godt 40 megawatt-timer, hvilket er fire gange mere end de hidtil største maritime batteri-installationer.









I de kommende måneder skal færgen genneføre yderligere prøveture inden, den kan kan sejle til Sydamerika.









Incat Tasmania er samme værft, som skal bygge tre batteri-elektriske hurtigfærger til Molslinjens Kattegatruter.









