- Verdens største batterielektriske hurtigfærgerne har fået gang i motorerne

Tirsdag 16. december 2025 kl: 13:21Af: Jesper Christensen
Søndag 14. december blev en særlig dag på skibsværftet Incat Tasmania, der bygger hurtigfærger. Her blev der sat gang i motorerne i verdens hidtil største batterielektriske hurtigtfærge »China Zorrilla«, der skal sejle over Río de la Plata, der er et stort, tragtformet farvand ved Sydamerikas sydøstkyst, hvor La Plata-flodsystemer med Paraná-floden, bifloden Paraguay og Río Uruguay munder ud i Atlanterhavet. Søndag gennemførste hurtigfærgen sin første prøvesejlads - med succes ifølge Incat Tasmania
Nybygningen på skrog nummer 096 bliver 130 meter langt med plads til 2.100 passagerer og 220 biler. Hurtigfærgens elektriske motorer får deres energi fra batteripakker, der samlet vejler 25o ton med en kapacitet på godt 40 megawatt-timer, hvilket er fire gange mere end de hidtil største maritime batteri-installationer.
I de kommende måneder skal færgen genneføre yderligere prøveture inden, den kan kan sejle til Sydamerika.
Incat Tasmania er samme værft, som skal bygge tre batteri-elektriske hurtigfærger til Molslinjens Kattegatruter.
