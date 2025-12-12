Brugte bilbatterier kan bruges i lang tid

Fredag 12. december 2025 kl: 12:52

Af: Redaktionen Brugte bilbatterier får nyt liv. Op til 14 bilbatterier kan samles i ét batteri-tårn med en samlet kapacitet på lidt over 100 kWh. (Foto: Andel Energi)

Ved hjælp af brugte batterier fra elbiler har cleantech-virksomheden Gridturn udviklet en løsning, hvor danske virksomheder kan udnytte de svingende elpriser til en lavere elregning og bruge de brugte bilbatterier til at balancere virksomhedens energiforbrug.









I samarbejde med Danmarks største energiselskab, Andel Energi, har Gridturn testet forskellige muligheder for at rulle den nye løsning ud til - i første omgang - danske virksomheder.









- De forskellige test, vi har udført sammen med Andel Energi, har vist nogle rigtig positive resultater. Vi har netop sat en kommerciel løsning i drift hos Andel Energi og er nu klar til at gå ud i større skala, siger Louise Witt Sengeløv, der både er stifter og administrerende direktør i Gridturn.









Hos Andel Energi har man også store forventninger til samarbejdet.









- Fleksibilitet er alfa og omega for fremtidens energiforbrugere. Uanset forbrug gælder det om at balancere, optimere og tilpasse sig både priser og produktion, der som bekendt kan svinge en del over tid, siger Jack Kristensen, der er direktør for energifleksibilitet i Andel Energi.









Batterier giver fleksibilitet og lavere elregning

I oktober lancerede Andel Energi, Hjemmebatteri, der giver private husstande mulighed for at købe strømmen, når den er billig og bruge den, når den er dyr - typisk i aftentimerne, hvor forbruget er størst.









- Det er lidt samme princip, vi ser i Gridturns løsning. Bare i større skala. Samtidig kan vi koble batterierne til vores FlexPlatform og på den måde bruge batterierne bredere til også at balancere elnettet. Det giver små og mellemstore virksomheder med et relativt stort energiforbrug helt nye muligheder for at udnytte både deres energiproduktion og de svingende elpriser optimalt, siger Jack Kristensen.









Løsningen med brugte bilbatterier kan skaleres og dermed tilpasses den enkelte virksomhed i forhold til både virksomhedens energiforbrug og virksomhedens eventuelle egenproduktion af el, der oftest sker i form af solceller.









- Efterspørgslen efter energifleksibilitet er kraftigt stigende i disse år. Det skyldes dels geopolitisk uro og svingende elpriser. Men også muligheden for at man som virksomhed kan gå off-grid og være selvforsynende med billig energi, tiltaler mange SMV’ere, siger Jack Kristensen.









Bilbatterier har lang levetid

Løsningen fra Gridturn er umiddelbart enkel. Batterierne tages fra elbiler og bygges ind i et skab, hvor de kan gemme strøm fra for eksempel solceller til senere brug ude hos virksomheder og i industrien.









- Nye batterier skal sidde i elbilerne, så bilerne får den længst mulige rækkevidde. Men når batterierne når ned på en kapacitet omkring 85 procent, begynder det at påvirke bilernes rækkevidde. Men 85 procent er rigeligt til vores formål. Derfor er det alt for tidligt at sende de brugte bilbatterier til genanvendelse, siger Louise Witt Sengeløv fra Gridturn.









Det betyder, at når batterierne er færdige som bilbatterier, har de stadig mange år i sig til at sikre små og mellemstore virksomheder en mere effektiv energiudnyttelse og lavere elregning.









- Ved at bruge brugte batterier, levetidsforlænger vi bilbatterierne med forventeligt 10 år afhængigt af forbrugsmønster inden, de sendes til genanvendelse. Det er den garantiperiode, vi får fra bilproducenterne, når vi overtager de bruge batterier, siger Louise Witt Sengeløv.









Selve løsningen er modulær. Det vil sige, at Gridturn samler moduler af brugte bilbatterier i et batteriskab, hvor effekten tilpasses til den enkelte virksomheds behov. Batteriløsningen er skalérbar og kan udvides med flere batteriskabe.









Fakta om batteriløsningen:

De brugte bilbatterier er samlet i et specialbygget skab - et såkaldt batteri-tårn

Batteri-tårnet vejer 1,5 ton og måler 110x110 cm og 210 cm i højden

Tårnet kan indeholde i alt 14 bilbatterier (svarende til batterier fra to elbiler)

Kapaciteten på batteri-tårnet er lidt over 100 kilowatt-timer

Løsninger er modulær, så den kan skaleres og tilpasses den enkelte virksomhed

















