Fejl i teknikken viser bødesystemets kompleksitet
Torsdag 11. december 2025 kl: 15:12Af: Redaktionen
Forskellige tekniske fejl hos en leverandør af EETS-bokse samt hos Sund & Bælt, der står for at det kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgiftssystem, har i efteråret udløst ni uberettigede bøder udstedt af det automatiserede bødesystem bag vejafgiften for tunge lastbiler. Det har transportministeren oplyst i et brev til Folketingets Transportudvalg. Vognmandsorganisationen DTL mener, at automatikken skaber unødigt bøvl hos de ramte vognmænd og angriber retssikkerheden
Fejl i en EETS-leverandørs kommunikationssystem 3. og 17. september, samt fejl på systemer hos Sund & Bælt ved behandlingen af vejpositioner 25. september forstyrrede den automatiserede bødeopkrævning, der der blev udstedet ni bøder på et forkert grundlag.
Det fremgår af et brev, som transportminister Thomas Danielsen har sendt til Folketingets Transportudvalg.
For DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard beskriver transportministerens brev et bødesystem, der udskriver bøder uden rimelig grund.
- Fejl kan ske, og fejl sker, når vi har med automatiserede systemer at gøre. Men jeg anfægter, at man ved at hænge et automatiseret straffesystem op på afgiftsregistreringen øger kompleksiteten og skaber unødigt stress og administrativt bøvl hos de vognmænd, der skal forholde sig til bøderne, indtil de bliver annulleret, siger Erik Østergaard og fortsætter:
- I dette tilfælde først en måned efter hændelserne. Der er også nogle retssikkerhedsmæssige hensyn bag, og nu har vi jo desuden sort på hvidt en rapport fra Sund & Bælt, der reelt kritiserer bødesystemet.
DTL's direktør henviser dermed til en evalueringsrapport, der for nylig blev for Sund & Bælt, og som indeholder kritikpunkter af den automatiserede håndhævelse.
Ifølge DTL kan man udlede af rapporten, at spændingerne mellem vejafgiftssystemets tekniske succes og brugernes oplevede retfærdighed og transparens primært udspringer af den automatiserede og konsekvente håndhævelse, hvor selv små, utilsigtede fejl kan udløse store, udifferentierede konsekvenser, kombineret med en mangel på gennemsigtighed i datastrømmen og rettidig varsling.
- Jeg håber, at evalueringsrapporten og den seneste beretning fra ministeren kan bidrage til, at der bliver set nærmere på det bødesystem, der er koblet op på afgiftsopkrævningen, siger Erik Østergaard.
Interesserede kan se transportminister Thomas Danielsens brev til Folketingets Transportudvalg her:
