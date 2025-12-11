Transportfond støtter 26 projekter

Torsdag 11. december 2025 kl: 13:51

FDE Fondens bestyrelse oplyser, at ansøgningsfeltet var bredt og omfattede i alt 31 projekter, hvor der blev ansøgt om støtte for i alt 2 millioner kroner - Fondens bestyrelse har kunnet imødekomme 26 af dem helt eller delvist.









- Vi er stolte af at kunne støtte så mange stærke initiativer. FDE Fonden har som formål at give noget tilbage til branchen, og de projekter, vi har valgt, skaber værdi både for fagligheden, for fællesskabet og for næste generation af chauffører og transportmedarbejdere, siger FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen, der gennem mange år var direktør for ITD.









De støttede projekter viser en stor bredde i årets ansøgningsfelt. Flere projekter har til formål at styrke undervisning og faglighed i branchen gennem nye læringsmaterialer, undervisningsteknologi og faglige forløb.









Årets uddeling omfatter blandt andet:

Udvikling af nyt læringsmateriale målrettet børn via Børnenes Trafikskole

Podcastserien “Unge bag rattet”, der giver unge et indblik i chaufførfaget

Droner og lagerautomater til undervisningsbrug (Omtalt her på transportnyhederne.dk onsdag 10. december)

Tilskud til diverse transportrelaterede studieture (Omtalt her på transportnyhederne.dk onsdag 10. december)





her: En samlet oversigt over de støttede projekter kan ses på fondens hjemmeside - klik









Næste ansøgningsrunde til FDE Fonden har deadline tirsdag 31. marts 2026. Fonden opfordrer alle relevante aktører i og omkring transportbranchen til at ansøge.

