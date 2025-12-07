Statens opkøb af lufthavnsanlæg på Djursland vækker glæde hos politikere i Aarhus

Søndag 7. december 2025 kl: 20:58

- Jeg er meget glad for, at regeringen vælger at opkøbe kritisk infrastruktur i Aarhus Airport. Det er godt for passagerer, for medarbejderne og for Østjylland og Danmark. Aftalen placerer Aarhus Airport som et vigtigt element i Danmarks nationale sikkerhed og beredskab. Med regeringens beslutning kan lufthavnen bevare lokale arbejdspladser og får et bedre afsæt for også fremadrettet at sikre den civile lufthavnsbetjening i det østjyske, lyder det fra Aarhus' borgmester Anders Winnerskjold (S), som sammen med rådmændene Nicolaj Bang (K) og Christian Budde (V) været centrale aktører i det politiske flertal, der har kæmpet for sikre lufthavnen, der de seneste år har haft økonomiske problemer.









- Ud fra en sikkerhedsstrategisk betragtning er det en helt oplagt beslutning at sikre, vi som land har flere lufthavne, der kan bruges i tilfælde af en krisesituation. Det er både godt og betryggende, og derudover er det en kæmpe bonus, at vi med statens køb får ekstra tid til at afklare lufthavnens fremtid. Det sikrer beskæftigelsen for ansatte, der i dag er tilknyttet lufthavnen, siger rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Nicolaj Bang.









Han bliver suppleret af rådmand for Sundhed og Omsorg, Christian Budde, der glæder sig over, at det er en samlet regering, der står bag bevillingen.









- Med beslutningen tager regeringen både hånd om et vigtigt aspekt af Danmarks nationale sikkerhed og bidrager dermed også til at sikre Aarhus Airport i fremtiden. En ny og desværre usikker verdenssituation medfører naturligt ændrede prioriteter, og vi skal i det østjyske glæde os over, at vi har faciliteterne til at yde vores bidrag, siger han.









Aarhus Airport A/S har på baggrund af den økonomiske situation forhandlinger i gang med en privat investor, som endnu ikke er afsluttet. Forhandlinger fortsætter under de nye betingelser, som aftalen mellem lufthavnen og Forsvaret fastlægger.









Statens opkøb omfatter kritisk infrastruktur som landingsbane, kontroltårn og en række tekniske installationer.





