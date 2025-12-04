Direktør vender tilbage til Samsø

Torsdag 4. december 2025 kl: 09:38

Carsten Kruse tiltræder stillingen som trafikdirektør i Samsø Kommune 1. januar. (Foto: Samsø Kommune)

Carsten Kruse tiltræder stillingen som trafikdirektør i Samsø Kommune 1. januar, hvor han skal stå i spidsen for Samsø Rederi og Samsø Bus. Han har en baggrund med mange års erfaring fra rederibranchen og var også den første direktør i Samsø Rederi, da det blev etableret i 2014.









De seneste godt fire år har Carsten Kruse været kommerciel direktør i Aarhus Havn, hvor han har høstet erfaringer i en stor organisation. Dem bringer han med, når han vender tilbage til Samsø Trafik, hvor han igen skal indgå i et nært samarbejde med alle på Samsø.









Carsten Kruse har erfaring med færgefart, logistik og marketing. Han har tidligere været ansat i Cat-Link, Mols Linien og Stena Line foruden sin tidligere ansættelse i Samsø Rederi. Privat bor Carsten Kruse i Aarhus og har to voksne børn.

