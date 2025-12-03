Chauffør fra Jylland blev sigtet for vold mod mand fra Hvidovre
Onsdag 3. december 2025 kl: 11:44Af: Redaktionen
En uenighed i trafikken mellem en chauffør i en lastbil og en mand i en personbil udviklede sig til tirsdag morgen til vold. Episoden fandt sted på Frederiksborgvej i Gundsømagle ved Jyllinge nord for Roskilde
Midt- og Vestsjællands Politi fik meldingen om eposiden klokken 8.38 tirsdag morgen og sendte ren patrulje frem til stedet, hvor uenigheden var opstået. Patrulje fandt føreren af en lastbil, en 31-årig mand fra Aars, der var blevet så oprørt over, at føreren af en anden bil, en 30-årig mand fra Hvidovre, havde kørt sin bil ind foran lastbilen, at han valgte at stige ud af sin lastbil for at konfrontere den anden mand.
De to mænd begyndte at diskutere og skubbe til hinanden, og den 31-årige mand fra Aars valgte i den forbindelse at slå den 30-årige mand i hovedet med en sikkerhedssko. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at der var flere vidner på stedet, der bekræftede hændelsesforløbet - og som efterfølgende afgav forklaring.
Den 31-årige mand, der blev anholdt og sigtet for vold, blev efter afhøring løsladt. Den 30-årige mand fra Hvidovre blev behandlet for sine skader.
Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at sagen bliver afgjort på et senere tidspunkt.
