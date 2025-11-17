Togoperatør har kørt med flere passager og fået større overskud

Mandag 17. november 2025 kl: 20:54

Tal fra DSB's kvartalsrapport:

Stigning i passageromsætning på 3 procent

4 procent kundevækst i DSB's fjern- og regionaltog

Høj punktlighed fastholdt i S-tog trods sporarbejder, mens punktligheden for DSB's fjern- og regionaltog har været under pres

Over 1 millioner unikke brugere af DSB’s app

EC-togvogne i passagerdrift

Opjustering af forventet resultat for 2025





I årets første ni måneder udgjorde DSB's resultat før skat et overskud på 630 millioner kroner mod 541 millioner kroner i den tilsvarende periode 2024. Resultatet var positivt påvirket af en stigning i passageromsætningen på 122 millioner kroner, hvilket først og fremmest skyldes en vækst i antal rejser i landsdelstrafikken. Udviklingen i resultat før skat varderudover positivt påvirket af særlige forhold - blandt andet en efterregulering på 170 millioner kroner vedrørende moms for 2024.









Flere rejste med fjern- og regionaltog

I DSB's fjern- og regionaltog har der været en kundevækst på fire procent. Væksten er blandt andet blevet skabt gennem målrettet markedsføring og salg af Orange-billetter. I 2025 har antal rejser i landsdelstrafikken sat rekord stort set hver måned.









Sporarbejder påvirker kunder i S-tog

De omfattende sporarbejder på S-togs-strækningen mod Hillerød skulle have været afsluttet i august, men er forlænget til 23. november. Sporarbejderne har betydet færre kunder på strækningen, så det samlede antal rejser i S-tog har ligget lavere end i samme periode sidste år.









Flemming Jensen, der er DSB's administrerende direktør, peger på, at passagerne på Hillerød-strækningen ikke kommer tilbage af sig selv.









- Vi er opmærksomme på, at det vil kræve en stor og målrettet indsats at få dem i S-toget igen efter sporarbejdet, siger Flemming Jensen.









Stor aktivitet i DSB’s app De fleste passagerer foretrækker i dag at have deres billetter samlet på telefonen fremfor at bruge et fysisk rejsekort og har taget godt imod både Check ind i DSB’s app og Rejsekort som app.









DSB’s app er blandt andet populær til køb af Orange-billetter. 72 procent af det samlede salg af Orange-billetter i august var således købt via DSB’s app. Det var typisk også via appen, at passagerne købte pladsbilletter.









DSB fremhæver, at 1 millioner unikke brugere bruget DSB’s app i august, hvor de foretog i alt 2,7 millioner transaktioner.









Punktlighed er faldet under sporarbejder

DSB peger i sin kvartalsrapport på, at den samlede kundepunktlighed med S-togene trods sporarbejderne på S-banen til Hillerød fortsat har været høj - 95,3 procent - og over kontraktmålet. I forbindelse med sporfornyelsen har kundepunktligheden på strækningen til Hillerød været lavere end på de øvrige strækninger.









I Fjern- & Regionaltog lå kundepunktligheden for årets første ni måneder på 73,9 procent og dermed under kontraktmålet. DSB peger på, at det især hænger sammen med udfordringer i forbindelse med infrastrukturarbejder i løbet af sommeren.









EC-togvogne i passagerdrift Når det gælder investeringerne i nye togstammer fremhæver DSB, at de nye EC-togvogne efter et omfattende test- og godkendelsesforløb er blevet godkendt til passagerdrift af Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA). EC-vognstammerne blev testkørt i oktober, og 3. november kørte de første EC-vognstammer i passagerdrift mellem København og Hamborg.

