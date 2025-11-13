Kurervirksomhed er kåret som en af verdens bedste arbejdspladser

Torsdag 13. november 2025 kl: 14:00

- Vi er dybt taknemmelige for denne anerkendelse. Den bekræfter vores urokkelige fokus på medarbejderne og vores engagement i at skabe et inkluderende og dynamisk arbejdsmiljø. Med 120.000 medarbejdere fordelt på mere end 220 lande og territorier er vores Certified International Specialist-program afgørende for vores succes. Det giver os mulighed for at levere den exceptionelle service, som kendetegner DHL Express. Vi er dedikerede til at sikre, at vores teams får den bedst mulige oplevelse på arbejdspladsen, siger John Pearson, der er koncernchef og administrerende direktør for DHL Express.









I forbindelse med kåringen fremhæver selskabets ledelse, at det er afgørende for DHL Express at skabe en stærk fællesskabsfølelse og et fælles formål. Virksomheden anerkender, at medarbejderne er rygraden i succesen og fejrer aktivt deres indsats gennem forskellige initiativer. Arrangementer som Appreciation Week og kåringen af Årets Medarbejder sætter fokus på de personer, der lever op til kerneværdierne om hurtighed, passion, en 'can-do'-indstilling og en forpligtelse til at toppræstere.



Når man er en del af DHL betyder det, at man er med til at forbinde mennesker og forbedre liv. Som medarbejder deltager man i programmer for virksomhedsansvar som DHL's Got Heart, Global Volunteering Day, GoHelp, GoTeach og GoTrade, hvilket giver mulighed for at gøre en positiv forskel i lokalsamfund og afspejler virksomhedens engagement i socialt ansvar.

